العمالقة تعيد حريب للشرعية

استطاعت قوات العمالقة تحرير مديرية «حريب» بمحافظة «مأرب»، وتطهيرها من العصابات الإرهابية الإيرانية. يأتي هذا الانتصار، الذي حققه أبطال العمالقة والمقاومة بدعم كبير من تحالف دعم الشرعية، مسجلا ضربة قوية وجديدة لتلك العصابات، ومواصلا سير عملية «اليمن السعيد» كما حُدد لها.

من جهته، ثمن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، هذه الانتصارات والدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، لصناعة هذا الإنجاز العسكري الكبير الذي يتسم بالحكمة والتخطيط الدقيق، ويؤكد أن فرص حسم معركة واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب باتت قريبة.

بينما قال المتحدث باسم قوات العمالقة، علي الكثيري: «تكبدت ميليشيات الحوثيين خسائر فادحة في صفوفهم، وألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على مرتفعات جبلية تطل على مديرتي «حريب» و«العبدية» جنوب «مأرب»، بعد معركة عنيفة».

وذكر مصدر في «حريب» أن عصابات الحوثي الإرهابية بين قتيل وجريح وهارب. وقال: «لقد شاهدنا الكثير يهربون من المعارك. لقد بانت حقيقتهم، وكشف ضعفهم وذلهم وهوانهم». وطالب المصدر بمشاركة رجال اليمن والمقاومة في وقفة واحدة بيوم واحد، لإخراج هذه العصابات الإرهابية الذين فجروا المنازل وقتلوا الأبرياء وجندوا الأطفال وأفقروا البلاد.