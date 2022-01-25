الناتو يضع خطة لردع الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا

تصاعدت التوترات، الإثنين، بين روسيا والغرب، حيث حدد حلف شمال الأطلسي سلسلة من عمليات نشر القوات والسفن المحتملة، وحذرت أيرلندا من أن المناورات الحربية الروسية القادمة قبالة سواحلها لن تكون موضع ترحيب، بينما تتزايد المخاوف من أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا.

ولخص بيان الحلف الغربي التحركات التي أعلنتها بالفعل الدول الأعضاء - ولكن إعادة ذكرها تحت راية الناتو بدا أنها تهدف إلى إظهار تصميم الحلف. كان هذا مجرد إعلان ضمن سلسلة من التصريحات التي أشارت إلى أن الغرب يكثف لهجته في حرب المعلومات التي صاحبت الأزمة الأوكرانية.

حيث حشدت روسيا ما يقدر بنحو 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتطالب حلف شمال الأطلسي بوعده بأنه لن يسمح لأوكرانيا بالانضمام أبدًا وبتقليص الإجراءات الأخرى، مثل نشر قوات التحالف في دول الكتلة السوفيتية السابقة. وهو ما خلق مواجهة مستعصية ويخشى الكثيرون أن تنتهي فقط بالحرب.

عالية المخاطر

وتنفي روسيا أنها تخطط لغزو، وقالت إن الاتهامات الغربية مجرد غطاء لاستفزازات الناتو المخطط لها.

وشهدت الأيام الأخيرة دبلوماسية عالية المخاطر فشلت في تحقيق أي اختراق ومناورة من كلا الجانبين.

والإثنين، قال الناتو إنه يعزز «ردعه» في منطقة بحر البلطيق.

وأرسلت الدنمارك فرقاطة وتنشر طائرات حربية من طراز F-16 إلى ليتوانيا؛ وأرسلت إسبانيا ثلاث سفن للانضمام إلى القوات البحرية للناتو وأربع طائرات مقاتلة إلى بلغاريا؛ وفرنسا مستعدة لإرسال قوات إلى رومانيا. بينما تخطط هولندا أيضًا لإرسال طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 إلى بلغاريا اعتبارًا من أبريل.

وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ إن الحلف «سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم». وقال: «سنرد دائمًا على أي تدهور في بيئتنا الأمنية من خلال تعزيز دفاعنا الجماعي».

رد روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الناتو والولايات المتحدة هم من يقفون وراء «التوترات المتصاعدة» في أوروبا، وليس روسيا.