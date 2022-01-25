ميليشيات الحوثي تتحدى المجتمع الدولي بقصف المدنيين

وهو ما واجه تنديدًا واسعًا، حيث أكدت السعودية موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه الميليشيا المدعومة من إيران على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ونبهت إلى أن إصرارهم على الهجمات المتكررة يعد تحديًا ضد المجتمع الدولي وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتشدّد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
الإجراءات اللازمة
وحملت هذه التوترات الكثير من المؤيدين لدحر العدوان الحوثي دوليًا وعربيًا، وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف فلاح مبارك الحجرف، أن «استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن».
وتوالت الاستنكارات والتنديد بالقدوم من مصر والكويت والبحرين والأردن وأمريكا وتركيا وروسيا وكوستاريكا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ورودولفو سولانو كيروس وزير خارجية كوستاريكا.
وأكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي ودعمها في كافة إجراءاتها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها ووحدة وسيادة أراضيها.
وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ«اعتداء وحشي بصاروخ باليستي» نفذه الحوثيون.
وأفاد بوقوع «اعتداء وحشي بصاروخ باليستي» أطلقه الحوثيون وسقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.
وأضاف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.
السعودية
انتهاكات الحوثي حتى 17 يناير 2022
الصواريخ البالستية
432
الطائرات المسيرة
875
الزوارق المفخخة
101
الألغام البحرية
259
المقذوفات العشوائية
99948
07 يناير 2022
ميليشيات الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب السعودية بطائرات مسيرة مفخخة
21 يناير 2022
التحالف: تدمير باليستي استهدف مركزا تجاريا في خميس مشيط أطلق من مطار صعدة
23 يناير 2022
دمرت الدفاعات السعودية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب
الإمارات
17 يناير 2022
استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية
شرطة أبوظبي: تم التعامل مع طائرتين مسيرتين
وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة
تمت السيطرة على الحريق البسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة غير المفعلة حاليًا ونقل مصابين اثنين من موظفي المطار
23 يناير 2022
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية
لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية
تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي
وضع الحوثي
تعيش ميليشيات الحوثي حالة من الاختناق والتراجع على جبهات القتال
خسائره يومية في الأرواح والمعدات
تراجع عن مأرب النفطية
خسارة في شبوة التي حررتها ألوية العمالقة بإسناد من التحالف العربي
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