عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الرسمي لدولة بوركينا فاسو استيلائهم على السلطة وعزل الرئيس روك مارك كابوري، فيما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "الإفراج فورا" عن رئيس بوركينا فاسو الذي قالت مصادر أمنية إنه محتجز منذ الأحد بثكنة بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية. كما أعلنت هذه المجموعة تعلن تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان.



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