شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 70.7 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 70.7 مليون إصابة حتى الساعة 01:11 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 7.69 مليون بزيادة 0.4% عن المدة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 1.6% في عدد الحالات، ليرتفع الإجمالي إلى 202 ألف و 273 شخصا.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 222 .