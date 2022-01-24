الإصابات واللقاحات.. إحصائية حديثة حول العالم

وبينت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 351.409 مليون، وعدد الوفيات 5.596 مليون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت البيانات تجاوز إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أُعطيت حول العالم 9.799 مليار جرعة.