انت الان تتابع خبر الإصابات واللقاحات.. إحصائية حديثة حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت بيانات مجمعة، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 351.4 مليون شخص، حتى اليوم الاثنين، بينما وصل عدد الجرعات من اللقاحات التي وُزعت إلى 9.8 مليار.
وبينت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 351.409 مليون، وعدد الوفيات 5.596 مليون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت البيانات تجاوز إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أُعطيت حول العالم 9.799 مليار جرعة.