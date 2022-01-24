الدفاع الأمريكية تعلن رفع مستوى تأهب 'بعض قواتها'

وذكر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "وضع عددا من المجموعات العسكرية داخل الولايات المتحدة في حالة التأهب" استعدادا لنقلهم المحتمل إلى أوروبا في حال تطلبت الضرورة ذلك، مبينا أن "عدد تلك القوات يبلغ 8500 عسكري".وأشار كيربي مع ذلك إلى أنه "لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار حول نشرهم" في القارة الأوروبية حتى الآن، مبينا أن رفع مستوى التأهب يأتي لكي يتمكنوا من التوجه سريعا إلى أوروبا حال تلقي طلب مناسب من قبل الناتو "أو في حالات أخرى"، معتبرا أنه "من الواضح جدا أنه ليست لدى الروس حاليا نية لخفض حدة التوتر".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون "الولايات المتحدة تتخذ خطوات لرفع مستوى تأهب قواتها في الداخل والخارج" بسبب الأوضاع حول أوكرانيا.



وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية، وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة.