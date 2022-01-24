بالفيديو.. الحريري يودع الحياة السياسية اللبنانية باكيا

الشارقة - اميمة ياسر - حبس رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري دموعه وهو يتلو كلمة العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية وخروجه من الحياة السياسية، إلا أنه في ختام كلمته اغرورقت عيناه من الدمع.

وفي ختام المؤتمر الصحافي الذي عقده، وعند قوله (الدقيقة 8:21 من الفيديو): "قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما: "أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية"، ظهر الحريري حزينا واغرورقت عيناه من الدمع بعد أن حاول حبسها مرارا في كلمته التي تبلغ مدتها 9 دقائق.