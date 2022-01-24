القبض على موظفين مكنا شخصًا من بناء عقار مخالف بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لتمكين احد الاشخاص من بناء عقار مخالف واهدار مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

واكدت التحريات عدم قيام الموظفين بتحرير محاضر مخالفات البناء لمالك العقار، مما أدى إلى إهدار المال العام بما هو قيمته مليون جنيه، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.