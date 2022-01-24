مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقى عنصريان إجراميان هاربين من أحكام قضائية مصرعهما عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطةوعثر بحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص بأسيوط.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى شن بحملة أمنية استهدفت عنصرين إجراميين مطلوب التنفيذ عليهما فى عدة قضايا جنائية "سرقة بالإكراه – سلاح – قتل" والصادر فيها أحكام بالسجن والسجن المؤبد - مقيمان بدائرة مركز أسيوط.

عقب استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإسكات مصدر النيران مما أسفر ذلك عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 8 خزائن – عدد من الطلقات من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.