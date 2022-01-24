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غدًا.. طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا في المدرسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يستكمل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، غدًا الثلاثاء.

وتبدأ الامتحانات في الساعة 9 صباحًا، حيث يؤدي الطلاب، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ورقيًا في المدارس بلجان مؤمنة، مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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