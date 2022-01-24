غدًا.. طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا في المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

يستكمل طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022، غدًا الثلاثاء.

وتبدأ الامتحانات في الساعة 9 صباحًا، حيث يؤدي الطلاب، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ورقيًا في المدارس بلجان مؤمنة، مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيًا.

اقرأ أيضًا:

لأولى وثانية ثانوي.. وزير التعليم يكشف أسباب إلغاء الامتحانات الإلكترونية

لأولى وثانية ثانوي.. ماذا تغير بعد إلغاء الامتحانات الإلكترونية؟