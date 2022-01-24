ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش والأفيون وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 4 عناصر إجرامية بمحافظتى البحر الأحمر وأسوان وبحوزتهم كميات من الحشيش والأفيون المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تقدر قيمتهاالمالية قرابة 2 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن(البحر الأحمر – أسوان).. نشاط عدةعناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى(قسم شرطة سفاجا – مركز شرطة أسوان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم(عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر).. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة سفاجا ، وبحوزته (156 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15.600 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون– طبنجة – عدد من الطلقات لذت العيار – خزينة لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وضبط (3 عناصر إجرامية"لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسوان) حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أسوان ، وبحوزتهم(30 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 7 هاتف محمول).. وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1.900.000مليون جنيه) تقريباً.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.