المستشار الألماني لا يستبعد مساعدة أوكرانيا في التدريبات العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لا يستبعد أن تدعم بلاده أوكرانيا في التدريبات العسكرية في إطار مهمة للاتحاد الأوروبي.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين: "الشيء الوحيد الذي قلناه بشكل واضح دائما، وكذلك فعلت الحكومة الاتحادية السابقة هو: إننا لن نورد أسلحة فتاكة".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "فيما عدا ذلك فقد كان هناك تعاون ودعم في الماضي وسيكون هناك أيضا تعاون ودعم في المستقبل وكذلك بالتعاون مع شركائنا".

كان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) وعدوا أوكرانيا في وقت سابق بدعمها في التدريبات العسكرية.

وقال الوزراء في بيان منشور في بروكسل اليوم الاثنين عن الصراع الأوكراني وعن التوترات مع روسيا إن الاتحاد الأوروبي بصدد تحديد نماذج للمساعدة.

وأضاف الوزراء أن الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة دعم أوكرانيا في مكافحة المخاطر السيبرانية والمعلومات المضللة.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على خلفية اتهامهما لروسيا بحشد قوات لغزو أوكرانيا، وهو ماتنفيه موسكو التي بررت الحشود بتوسيع الناتو لتواجده في أوكرانيا.

وحذرت الولايات المتحدة وبريطانيا بأن روسيا سوف تدفع ثمنًا باهظًا حال غزت أوكرانيا.