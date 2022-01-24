"أدت لإلغاء آلاف الرحلات".. عواصف ثلجية تضرب الشرق الأوسط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعرض الشرق الأوسط مؤخرا، إلى عاصفة ثلجية، واندفعت موجة هوائية قطبية باردة نحو المنطقة. ويسود طقس شديد البرودة دول المنطقة وشمال إفريقيا مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج.

وكان تقرير مركز "طقس العرب" أشار إلى أن دول عربية تأثرت منذ الأربعاء الماضي بمنخفض جوي صاحبته موجة هوائية باردة، وتحول الطقس تدريجيا إلى شديد البرودة وعاصف وغائم مع هطول زخات من الأمطار في مُعظم مناطق بلاد الشام.

كما وتساقطت الثلوج في الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا، لكن بشكل مُتقطع فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر.

وأدى الطقس المناخي السيء إلى تعطيل الرحلات الجوية في عدة دول حول العالم، أبرزها تركيا والولايات المتحدة وكندا.

تعليق الرحلات الجوية بإسطنبول

أعلنت السلطات التركية، تعليق الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي، اليوم الاثنين، بسبب عاصفة ثلجية هائلة غطت أكبر مدينة بتركيا.

قال المطار في بيان، نقلته وسائل إعلام تركية، إنه "بسبب الظروف الجوية، تم تعليق جميع الرحلات الجوية مؤقتا من أجل السلامة الجوية".

وقالت وسائل إعلام تركية، إنها المرة الأولى التي يُغلق فيها المطار بالكامل بسبب سوء الأحوال الجوية منذ افتتاحه.

الثلوج تغطي خيام النازحين

تسببت عاصفة في تغطية خيام للنازحين في سوريا بالثلوج ما تسبب في وفاة طفل ودخول طفلين آخرين للمستشفى بعد انخفاض حاد في درجات الحرارة. الأمم المتحدة، حذرت من سيول بمجرد أن يبدأ الثلج في الذوبان.

لقي طفل واحد على الأقل مصرعه الأسبوع الماضي في سوريا بعد أن غطت عاصفة مخيمات للنازحين بالثلوج وصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة لحد التجمد مما فاقم من معاناة الآلاف من النازحين في الحرب السورية الدائرة منذ نحو عقد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن طفلا توفي ودخلت أمه للعناية المركزة بعد أن تسببت الثلوج في انهيار الخيمة التي كانا يعيشان بها في منطقة قسطل مقداد إثر عاصفة هبّت على المنطقة في 18 يناير. وأضاف المكتب أن طفلين آخرين في المستشفى بسبب الصقيع.

منخفض جوي يضرب لبنان

الاستقرار النسبي الذي يشهده طقس لبنان، بعد العاصفة الثلجية هبة "HIBA"، لن يستمرّ لأكثر من ساعات قليلة، إذ تأثرت البلاد، منذ أمس الأحد، بمنخفض جوي جديد متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس خلال أيام قادمة، غائماً مع رياح شديدة تقارب الـ80 كلم/س فترة قبل الظهر يرتفع معها موج البحر (3 أمتار)، وحذرت من تطاير لوحات الإعلان على الطرق.

وأشارت إلى تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وانخفاض سريع وملموس بدرجات الحرارة.

وكانت العاصفة الثلجية "هبة" HIBA التي تعرض لها لبنان أدى إلى الانخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة مع تساقط الثلوج على ارتفاع منخفض والحق اضرارا بالأراضي الزراعية.

وقف الرحلات بكندا والولايات المتحدة

تعرض شرق الولايات المتحدة وكندا لآثار عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقط ثلوج، ما تسبب في إلغاء آلاف الرحلات الجوية وبانقطاعات في التيار الكهربائي في حين وضعت بعض المقاطعات في كندا في حال تأهب تحسباً لعاصفة ثلجية.

وانقطع التيار الكهربائي عن 120 ألف منزل أمريكي الأسبوع الماضي، غير أن العديد منها أعيد اتصالها بالتيار بحلول المساء، بحسب موقع "باور اوتدج" الأمريكي.

وألغيت أكثر من 1700 رحلة داخلية ودولية في الولايات المتحدة الاثنين الماضي، بالإضافة إلى إلغاء 3000 رحلة الأسبوع الماضي، بحسب موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير".

وفي كندا، وضعت بعض المناطق في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو في حال تأهب تحسباً لعاصفة ثلجية وفقاً للموقع المتخصص بالطقس التابع للحكومة الكندية.