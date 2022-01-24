بوركينا فاسو: انقلاب على السلطة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 8:52 مساءً

أعلن ضباط في الجيش في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة وعزل الرئيس فاسو روك كابوري.

وقال ضباط في الجيش إن الرئيس فشل بتوحيد البلاد في مواجهة التحديات وان السيطرة على السلطة تمّت من دون عنف. كما أعلنوا تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان. وعلى الاثر،كشفت معلومات صحافية أن الريس استقال من منصبه.

وطالبت واشنطن بالافراج الفوري عن رئيس البلاد.

وفي السياق، أدان الاتحاد الإفريقي “محاولة الانقلاب” في بوركينا فاسو، ودعا “الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي”.

وقال الاتحاد في بيان إن رئيس المفوضية موسى فكي محمد “يدين بشدة المحاولة الانقلابية ضد الرئيس المنتخب ديموقراطيا” روك مارك كريستيان كابوري.

وأضاف أنّه “يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي”.

وطالب رئيس المفوضية الجيش وقوى الأمن “بضمان السلامة الجسدية للرئيس وأعضاء حكومته”.