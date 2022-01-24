وضع دولة عربية في 'القائمة الحمراء' الخاصة بكورونا

وتم إدراج الجزائر إلى جانب 18 دولة أخرى تم تحديدها على أنها مناطق "عالية الخطورة" للسفر إلى ألمانيا.

وطالبت السلطات الألمانية، بعدة إجراءات تقييدية للمسافرين من هذه البلدان "الحمراء".

وقامت ألمانيا، مثل جميع البلدان المتضررة من السلالة الجديدة من فيروس كوفيد -19، بتحديث إجراءات الوصول إلى أراضيها.



لذلك يجب على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، تقديم شهادة اختبار سلبية أو شهادة تطعيم أو دليل على التعافي عند الدخول.