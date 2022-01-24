انت الان تتابع خبر وضع دولة عربية في 'القائمة الحمراء' الخاصة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وضع معهد روبرت كوتش (RKI) الألماني في آخر تحديث له، الجزائر في "القائمة الحمراء" بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".
وتم إدراج الجزائر إلى جانب 18 دولة أخرى تم تحديدها على أنها مناطق "عالية الخطورة" للسفر إلى ألمانيا.
وقامت ألمانيا، مثل جميع البلدان المتضررة من السلالة الجديدة من فيروس كوفيد -19، بتحديث إجراءات الوصول إلى أراضيها.
لذلك يجب على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، تقديم شهادة اختبار سلبية أو شهادة تطعيم أو دليل على التعافي عند الدخول.
وطالبت السلطات الألمانية، بعدة إجراءات تقييدية للمسافرين من هذه البلدان "الحمراء".
وقامت ألمانيا، مثل جميع البلدان المتضررة من السلالة الجديدة من فيروس كوفيد -19، بتحديث إجراءات الوصول إلى أراضيها.
لذلك يجب على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، تقديم شهادة اختبار سلبية أو شهادة تطعيم أو دليل على التعافي عند الدخول.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.