انت الان تتابع خبر ريال مدريد يفقد أحد نجومه أمام غرناطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة، يوم 6 فبراير المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 23 لليجا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حصل فينيسيوس على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم، أمس الأحد، أمام إلتشي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.



ويمثل إيقاف فينيسيوس أزمة كبيرة لريال مدريد، نظرًا للمستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم، والحلول الكثيرة التي يملكها سواء من ناحية التسجيل أو صناعة الفرص.

ومن المتوقع أن يحصل البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على الفرصة في تلك المباراة، وذلك للمرة الثانية على التوالي، علمًا بأنه شارك أساسيًا في لقاء إلتشي أمس، ولكن في مركز غير مركزه.

