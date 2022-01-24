ليوث العراق يباشرون تدريباتهم في انطاليا

هذا وسيخوضُ منتخبُ الشباب أولى مبارياته في معسكره التدريبيّ يوم غدٍ الثلاثاء أمام نادي شاختار دونسيتك الأوكراني تحت 19 عاماً في الساعةِ الثالثة والنصف بتوقيتِ بغداد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012