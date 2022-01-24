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تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.
وأوضحت الوزارة أن 13 شخصا توفوا جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يوجد 39 مريضا في وحدات العناية المركزة.

في المقابل، تماثل 988 مريضا للشفاء من الفيروس.

يذكر أن البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، قال إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا يناهز 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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