الحكومة اللبنانية تجتمع بعد 100 يوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس الوزراء اللبناني أمس جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، هي الأولى منذ أكثر من 100 يوم. وأقر المجلس، في جلسته بالقصر الجمهوري في بعبدا، موازنة عام 2021 وعددا من القوانين وباشر بدراسة موازنة العام الحالي، وقرر عقد جلسات يومية متتالية في السرايا الكبير لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.



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