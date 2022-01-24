الأمن العراقي يطيح بـ7 إرهابيين بينهم امرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق مقتل 7 إرهابيين بينهم امرأة من تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت إنه «نتيجة تكثيف الجهد الأمني والاستخباري ثأرا لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين بينهم امرأة».

وأشار البيان الصادر أمس، إلى أن هؤلاء السبعة مطلوبون للقضاء وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد، وأضاف أنه «تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، تنفيذ طائرات «F_16»، أربع ضربات جوية استهدفت تجمعا مكونا من أربعة إرهابيين، شرق جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وذكر اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان له، أن الإرهابيين «تم قتلهم جميعا»، ونوه بأن هذه الضربات تأتي استكمالا للعملية التي نفذت في جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن قتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهما في المركبة التي كانا يستقلانها.

وأعلنت السلطات العراقية قبل يومين، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش يرتدون أحزمة ناسفة، بينهم قياديان خلال غارة جوية بكركوك.

وكان تنظيم داعش الإرهابي هاجم، الجمعة الماضي، مقرا للجيش العراقي عند منطقة حاوي العظيم، بمحافظة ديالى، شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 11 جنديا، فيما توعدت السلطات الأمنية بالرد والثأر.