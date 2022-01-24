ويليامز: الانتخابات مطلب 2.5 مليون ليبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ضمن مشاوراتها المستمرة بشأن العملية السياسية وإجراء الانتخابات. وقالت ويليامز في تصريحات «إنها ناقشت بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية، فيما شدد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري».



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