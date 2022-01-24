شكرا لقرائتكم خبر كييف: لن نقبل الغطرسة والجنون الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت العلاقات بين برلين وكييف مهددة بوقوع خلاف في خضم التوترات الخطيرة في الصراع الأوكراني. وكانت أوكرانيا قد أصابتها الصدمة جراء تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها أخيرا قائد البحرية الألمانية المستقيل حاليا، كاي - أخيم شونباخ.

وعلى إثر ذلك، استدعت الخارجية الأوكرانية سفيرة ألمانيا في كييف، أنكا فيلدهوزن. كما قوبل الرفض القاطع من الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة بانتقادات من الجانب الأوكراني، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن «التصريحات الحالية لألمانيا مخيبة للآمال»، وفي الوقت نفسه، تصاعدت حدة اللهجة بين بريطانيا وروسيا.

من جانبه، وصف السفير الأوكراني في برلين، أندري ميلنيك، الضجة التي أثارها قائد البحرية الألمانية بأنها «وضع فوضوي»، وقال في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية إن هذا الأمر «يضع المصداقية الدولية لألمانيا وموثوقيتها محل تساؤل ليس من وجهة النظر الأوكرانية وحسب»، ورأى أن تصريحات شونباخ تنطق بـ»الغطرسة الألمانية وجنون العظمة».

يشار إلى أن شونباخ أدلى بتصريحات خلال زيارة للهند أبدى فيها تفهمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا «شبه جزيرة القرم ضاعت ولن تعود»، وفي أعقاب ذلك استقال شونباخ من منصبه مساء أمس الأول، غير أن كييف لم تعتبر الأمر قد انتهى عند هذا الحد.

يذكر أن أوكرانيا تطالب باستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في 2014.

ومن المحتمل أن تعتبر الحكومة الألمانية استياء كييف في غير محله نظرا للتوترات الخطيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتقوم ألمانيا بالمشاركة مع فرنسا بالوساطة بين روسيا وأوكرانيا في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا منذ ثمانية أعوام.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعت إلى استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين، وذلك خلال زيارتها لكييف وموسكو يومي الأربعاء والخميس الأسبوع الماضي.