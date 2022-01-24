اعتقال رئيس بوركينا فاسو

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المصادر، التي لم تكشف عن هويتهم وفقا لطلبهم نظرا لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الرئيس روش مارك كريستيان كابوري محتجز في معسكر للجيش.
وجاءت أنباء اعتقال كابوري بعد يوم من الاضطرابات في بوركينا فاسو أمس الأول عندما فتح جنود في عدة قواعد للجيش النار، بما في ذلك في المطار العسكري في العاصمة واجادوجو. وفرضت الحكومة حظر تجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة والنصف صباحا، وأمرت بإبقاء المدارس مغلقة.
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