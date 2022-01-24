الجيش الصومالي يسقط 6 إرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت القوات الخاصة بالجيش الصومالي 6 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، وأحبطت هجوما بسيارة مفخخة كان يستهدف قاعدة عسكرية في مدينة جوريل في منطقة جلجدود بوسط الصومال حسبما أفاد مسؤولون محليون أمس.

وقال قائد الجيش الصومالي أوداوا يوسف راغي في تصريحات صحفية إن قائد المسلحين الذي كان مسؤولا عن جوريل ومدينة البور في المنطقة من بين القتلى.

وأضاف «قتلنا 6 مسلحين من حركة الشباب وأحبطنا تفجير سيارة مليئة بمواد متفجرة كان المسلحون يعتزمون تفجيرها في قاعدة تابعة للجيش الوطني الصومالي في جوريل».