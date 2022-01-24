الجيش الصومالي يسقط 6 إرهابيين

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وقال قائد الجيش الصومالي أوداوا يوسف راغي في تصريحات صحفية إن قائد المسلحين الذي كان مسؤولا عن جوريل ومدينة البور في المنطقة من بين القتلى.
وأضاف «قتلنا 6 مسلحين من حركة الشباب وأحبطنا تفجير سيارة مليئة بمواد متفجرة كان المسلحون يعتزمون تفجيرها في قاعدة تابعة للجيش الوطني الصومالي في جوريل».
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