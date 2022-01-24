5 دقائق تنهي مستقبل الإيرانية نرجس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5 دقائق فقط استغرقتها محاكمة الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات و70 جلدة بعد أسرع محاكمة في العالم.

وأعلن زوجها تقي رحماني المقيم في فرنسا في تغريدة مساء أمس الأول، أن النطق بالحكم جاء إثر جلسة استمرت خمس دقائق فقط، بعد إيقافها في السجن منذ 16 نوفمبر الماضي.

ولاحقت إيراني محمدي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، وأوقفت مرارا في السنوات الأخيرة.

وأفرج عنها في أكتوبر 2020 بعد خمس سنوات قضتها في السجن، وحكم عليها مجددا في مايو 2021 بتلقي 80 جلدة وبالحبس 30 شهرا لإدانتها بـ»الدعاية ضد النظام» السياسي الإيراني و»التشهير» و»التمرد» على سلطة السجون.

والناشطة متهمة بنشر بيان ضد عقوبة الإعدام، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران، وفي منتصف يناير الحالي أمرت السلطات القضائية الإيرانية بإعادة الباحثة الإيرانية-الفرنسية، فريبا عادلخاه الموقوفة منذ عام 2019 في إيران، إلى السجن بعدما خالفت شروط الإقامة الجبرية.

وفي الثامن من الشهر نفسه قضى الكاتب والصحفي الإيراني المعارض بكتاش آبتين في سجنه بعدما أصيب بكوفيد-19، وفق منظمات حقوقية عدة حملت طهران مسؤولية وفاته.

على صعيد متصل، دعا وزير النفط الإيراني جواد أوجي مواطنيه إلى التوفير في استهلاك الغاز باللجوء إلى خطوات منها ارتداء ملابس دافئة في ظل تدني درجات الحرارة، وفق ما نقلت فرانس برس عن وكالة «شانا».

وقال أوجي «في الساعات الـ24 الأخيرة، وصل استهلاك الغاز إلى مستويات قياسية مع 692 مليون متر مكعب، في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة».

وأضاف «يمكن التوفير في استهلاك الغاز من خلال ارتداء ملابس دافئة وإطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب (...) ندعو الشعب لتخفيف الاستهلاك لنعبر الفترة المقبلة بين أسبوع وعشرة أيام من دون أي مشكلة».

وتابع «بفضل الله وجهود الموظفين في الصناعة النفطية، شبكة الغاز مستقرة، لكن الإبقاء على ذلك يتطلب تعاون مواطنينا الأعزاء وإدارة الاستهلاك».

وتأتي تصريحات أوجي بينما تشهد إيران منخفضا جويا أدى إلى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدني درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة البرد التي تطال طهران وبعض المدن الكبرى.