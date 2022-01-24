زوجة اللواء الشهيد عصام الخولي للرئيس: بتجرحنا كلمة أرملة في البطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

ناشدت لمياء فتحي زوجة اللواء الشهيد عصام الخولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة الأب لجميع المصريين أن يوجه بتغيير صفة الأرملة بالبطاقة لكل زوجة استشهد زوجها، بصفة "زوجة الشهيد"، وتابعت بالقول: "كلمة أرملة في البطاقة بتجرحنا، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، نفسنا نفضل مرتبطين بأزواجنا، وبلتمس من حضرتك وباسم كل زوجة شهيد توجه إن وصفنا يكون زوجة الشهيد فلان".

وأكدت "فتحي"، في لقاء مع موقع "الخليج 365"، أنه رغم الآلم والذكريات الحزينة لوفاة زوجها، لكن كونه شهيدًا أمر يدعو للفخر والثبات أن أجره عند الله عظيم، مضيفةً أن مؤسسة الداخلية لم تترك زوجات شهدائها وتقدم كل العون وتتذكرنا في جميع المناسبات، لذا شهيدنا حيّ دائمًا، وقد سعدت بمشاركة نجلي "محمد" أمس في احتفالية الشرطة والتي شهدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك ضمن إحياء ذكرى شهداء الشرطة المصرية واحتفاء الدولة بهم، حيث لقى اللواء عصام عيسي الخولي، مساعد مدير أمن المنيا، مصرعه أثناء تأدية عملة إثر حادث مروري بمحافظة المنيا في 30 ديسمبر من العام 2018، وقد شيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية أبو كلس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية.