بلغاريا تستقبل 700 جندي أمريكي لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية اليوم الاثنين أنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية في أوروبا بموجب برنامج مخطط له سابقا، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إنها تلقت ردا بالبريد الإلكتروني من الوزارة في العاصمة صوفيا على سؤال للوكالة أوضحت فيه أنها ستستقبل ما إجماليه 700 جندي أمريكي على مجموعات، بحيث لا يزيد عدد الجنود في المرة الواحدة عن 300 جندي وذلك في الفترة من 24 يناير وحتى 30 يونيو.

ونقلت بلومبرج عن الوزارة قولها إن التدريبات المشتركة، وهي جزء من البرنامج السنوي للتدريبات في عام 2022، ستتضمن مشاركة نحو 15 دبابة طراز "إم 1 إيه2 " و10 عربات مدرعة نوع برادلي طراز "إم 2 إيه3" و10 مروحيات نوع بلاك هوك طراز "يو إتش 60" ومروحيتان نوع بيف هوك طراز "إتش إتش 60" إلى جانب العديد من آليات النقل العسكرية.