الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من مديرية حريب بمأرب

وقال مصدر عسكري، "إن قوات العمالقة سيطرت على معظم أجزاء مديرية حريب، جنوبي مأرب، بعد هجمات عدة نفذتها ضد ميليشيا الحوثي".
وأشار المصدر إلى أن قوات العمالقة باتت على مشارف معكسر أم ريش ومشارف منطقة ملعاء، مؤكداً أنها ستكمل تحرير جميع مناطق الجبهة الجنوبية لمأرب وستتقدم باتجاه مديرية الجوبة لتحريرها من قبضة الميليشات.
وأكد المصدر، أن قوات العمالقة قطعت طريق ملعاء، وهو شريان مهم بالنسبة للحوثيين الذين يستقدمون عن طريقه تعزيزاتهم العسكرية التي تنطلق من مديرية الجوبة الخاضعة لسيطرتهم، إلى منطقة ملعاء وصولاً إلى مديرية حريب.
وأوضح المصدر أن هذا التقدم جاء بإسناد من مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، والتي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي، مخلفة في صفوفها خسائر بشرية ومادية.
ويأتي هذا التقدم، بعد أسابيع من سيطرة قوات العمالقة على كامل أجزاء محافظة شبوة، المحاذية لمأرب، عقب معارك عنيفة بين الجانبين.
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