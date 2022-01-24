عبر الفيديو .. قمة أمريكية أوروبية الليلة حول أوكرانيا

توقيع اتفاقية سعودية رومانية في مجال الدفاع وقعّت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا، اليوم , اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي.وغطت الاتفاقية عدداً من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من مديرية حريب بمأرب تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من إحراز تقدم جديد تجاه مناطق مليشيا الحوثيين الإرهابية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.وقال... صنعاء : الوكالات صنعاء : الوكالات 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

واشنطن تعتزم نشر قوات في دول البلطيق وأوروبا الشرقية قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ينشر الآلاف من القوات والسفن والطائرات في دول البلطيق وأوروبا الشرقية،... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

موسكو تتواصل مع أبوظبي حول هجمات الحوثيين بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، "الهجمات المستمرة من قبل... موسكو الوكالات موسكو الوكالات 21 جمادى الآخرة 1443 هـ 21 جمادى الآخرة 1443 هـ

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