الجيش الأوكراني يستعد للهجوم على دونباس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، اليوم الإثنين، عن أن الأمن الأوكراني يعد لهجوم في دونباس.

وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك: “رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمي بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم”.

وأضاف المتحدث: “تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا… للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)”.

ووفقا للناطق، فإن العدوان الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين لن يبقى بدون رد فعل مناسب، مؤكدا أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر لا تعوض، ولن يكون قادرًا على التعافي بعد ذلك “.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، من جهة أخرى.