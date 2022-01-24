في أستراليا: خاطف طفلة يزجُّ في السجن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

اتهمت السلطات الاسترالية رجلا اختطف طفلة واحتجزها لديه أكثر من ثلاثة أسابيع العام الماضي.

وقد أظهر تسجيل مصور الرجل البالغ من العمر 36 عاما في محكمة غرب استراليا مسندةً اليه تهمة احتجاز طفل تحت السادسة عشرة بالقوة.

وكانت السلطات قد القت القبض عليه وأوقفته في وقت سابق.

وفي تفاصيل القضية، دهمت الشرطة منزل الخاطف الواقع على بعد بضعة شوارع من منزل عائلة الطفلة. و قد وجد عناصر الشرطة الطفلة ذات الأربع سنوات محتجزة في غرفة مقفلة داخل المنزل.

وكانت العائلة قد فقدت الطفلة في تشرين الاول من العام الماضي وهي تلعب في حديقة قرب المنزل، وبقيت مفقودة حوالي ١٨ يوما وسط حالة من الذعر حول غيابها.

وكشفت الشرطة أن الطفلة وجدت في غرفة مضاءة، وبحال جيدة وهي تلعب.