آيفون 13 في وجه العاصفة بسبب الشاشة الوردية

نيويورك: كشفت تقارير صينية عن عاصفة شكاوى ظهرت في الآونة الأخيرة تتحدث عن مشكلة ظهور الشاشة الوردية في هواتف آيفون 13 (iPhone 13).

كما تؤثر مشكلة الشاشة الوردية على هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max .

رد أبل على مشكلة الشاشة الوردية

واستدعى كل هذا الكم من الشكاوى ردا رسميا من خدمة العملاء في شركة أبل الأمريكية المنتجة للهاتف الذكي الشهير.

ووفقا لموقع gizchina، فإن شكاوى العملاء من مشكلة الشاشة الوردية في أجهزة آيفون 13 قالت إنه لا يمكن حل المشكلة عن طريق إعادة ضبط الهاتف أو تحديث النظام.

علاوة على ذلك، كان هناك شكاوى من أن الشاشة الوردية يرافقها مشاكل أخرى متفاوتة مثل التهنيج (التأخير) والفلاش باك وإعادة التشغيل التلقائي وغيرها من المشاكل.

من جهتها، قالت خدمة العملاء الرسمية لشركة أبل Apple إنها “لم تتلق إشعارات ذات صلة تفيد بأن هذه مشكلة في الجهاز، لكن مثل هذا الموقف يحدث عمومًا في حال حدوث تعليق في النظام”.

ويشير هذا البيان إلى أن أبل توافق ضمنيا على أن المشكلة تتعلق بالبرمجيات.

وبحسب gizchina فإن أبل اقترحت على المستخدمين ضرورة نسخ بياناتهم احتياطيًا والترقية إلى أحدث نظام.

تحديث جديد لحل مشكلة الشاشة الوردية في آيفون 13

ومع ذلك، وبناءً على الصور التي نشرها العديد من مستخدمي الإنترنت، فإنه عندما تظهر الشاشة الوردية في آيفون 13، فإنها لا تملأ الشاشة بل تظل رموز شريط حالة النظام والمعلومات الأخرى موجودة على الشاشة.

وهناك احتمال كبير بأن يكون خطأ في برمجيات نظام التشغيل هو السبب وراء هذه المشكلة، ومن المحتمل أن تقوم أبل بحل المشكلة عبر تحديث سيتم إطلاقه قريبا.

ولكن لسوء الحظ ، لم تذكر أبل موعد طرح التحديث. ومع ذلك، فإن التحديث iOS 15.3 قيد التجربة حاليا وسيتضمن إصلاحا لثغرة متصفح سفاري Safari.

ولكن لا يمكن معرفة ما إذا كان التحديث سيهتم بمشكلة الشاشة الوردية.

ويوضح الفيديو التالي بعض الحلول المقترحة: