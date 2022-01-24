انت الان تتابع خبر شاهدوا في نشرة السومرية.. أزمة الكهرباء وفضائيو الجيش والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = تزامنا مع حادثة العظيم.. الكشف عن وجود مئات الفضائيين في الجيش،، وارزاق الجنود يتاجر بها بعض الضباط.
= مباحثات عراقية أمريكية حول تعزيز التعاون الأمني.. ودعوات لاجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لداعش.
= وزارة الكهرباء تخذل العراقيين.. انقطاع شبه تام للطاقة.. والغاز الايراني يفاقم المشكلة.
= احزاب متنفذة تستحوذ على حقل شرق بغداد النفطي،، واهالي النهروان يطالبون الحكومة بالتدخل.
= وزارة الكهرباء تخذل العراقيين.. انقطاع شبه تام للطاقة.. والغاز الايراني يفاقم المشكلة.
= احزاب متنفذة تستحوذ على حقل شرق بغداد النفطي،، واهالي النهروان يطالبون الحكومة بالتدخل.