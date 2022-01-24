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شاهدوا في نشرة السومرية.. أزمة الكهرباء وفضائيو الجيش

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بغداد - ياسين صفوان - = تزامنا مع حادثة العظيم.. الكشف عن وجود مئات الفضائيين في الجيش،، وارزاق الجنود يتاجر بها بعض الضباط.
= مباحثات عراقية أمريكية حول تعزيز التعاون الأمني.. ودعوات لاجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لداعش.

= وزارة الكهرباء تخذل العراقيين.. انقطاع شبه تام للطاقة.. والغاز الايراني يفاقم المشكلة.


= احزاب متنفذة تستحوذ على حقل شرق بغداد النفطي،، واهالي النهروان يطالبون الحكومة بالتدخل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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