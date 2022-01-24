انت الان تتابع خبر شاهدوا في نشرة السومرية.. أزمة الكهرباء وفضائيو الجيش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = تزامنا مع حادثة العظيم.. الكشف عن وجود مئات الفضائيين في الجيش،، وارزاق الجنود يتاجر بها بعض الضباط.