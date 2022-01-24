انت الان تتابع خبر 'قبضات العراق' تخطف أربعة أوسمة ملونة في بطولة آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ضَمِن منتخبنا الوطني الملاكمة أربعة أوسمة ملونة في بطولة آسيا تحت سن 22 عاماً المقامة حاليا في العاصمة الاوزبكية طشقند.

وتمكن الملاكم علي قاسم حمدان من الفوز على نظيره الياباني والتأهل إلى الدور نصف النهائي ضامنا إحدى الميداليات الملونة في وزن 60 كغم، كما حقق الملاكم يحيى هشام الفوز على منافسه من المنتخب السعودي متأهلا الى الدور نصف النهائي ايضا ليضمن ميدالية ملونة اخرى ضمن منافسات وزن 63.5 كغم.

وفي اليوم الثالث من منافسات البطولة القارية تغلب الملاكم موسى جعفر على نظيره السيرلانكي واضعا الوسام الثالث في حصيلة الوفد العراقي بتأهله الى الدور قبل النهائي في وزن 51كغم، وفي وزن 54 كغم حقق ملاكمنا محمد عبد الحكيم الفوز على منافسه من المنتخب الاردني مضيفا الوسام الرابع وسيواجه نظيره من اوزبكستان في مواجهات النصف نهائي.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد المركزي للملاكمة اختار سبعة ملاكمين لتمثيل العراق في هذه البطولة وهم كل من موسى جعفر وزن 51 كغم ومحمد عبدالحكيم وزن 54 كغم ومحمد انور وزن 57 كغم وعلي قاسم وزن 60 كغم ويحيى هشام وزن 63.5 كغم وكرار نعمة وزن 67 كغم ورضا طالب وزن 75 كغم.