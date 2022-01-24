شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بإنشاء مجمع صناعى بأسيوط لتوفير فرص عمل وخدمة المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، إنشاء مجمع صناعي يخدم منطقة الغنايم بأسيوط.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المقدم من النائب الحسيني عيسى جبريل، بشأن إنشاء مجمع صناعي بمحافظة أسيوط يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل للشباب وخلق التنافسية بين المنتجين والموردين.

وقال النائب الحسيني عيسى جبريل، مقدم طلب الإحاطة:"ما نحتاجه ونطالب به إنشاء مجمع صناعي لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل".

وقال النائب محمد حمدي موسي، إن زراعة الرمان يخرج من وراءها ما يقرب من 30 صناعة الآن، وأن هناك إهمال واضح بشأن هذه الصناعة، طالبا بإنشاء مجمع صناعة لصناعة الرومان فقط.

وعلق حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا:" أن صناعة نشاط غذائي وكل ما يندرج تحته هو نشاط غذائي موجود بجميع المجمعات"، مضيفا أن إنشاء المجمعات الصناعية تحتاج إلى تكلفة عالية مواصفات خاصة باشتراطات محددة، مشددا أن الطريق لإنشاء مجمع صناعي من خلال مبادرة حياة كريمة.