شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: الدولة المصرية قامت بجهود مضنية لصناعة حالة من التوعية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، جهود المركز فى النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بجهود مضنية لصناعة حالة من التوعية لدي المرأة المصرية.

وأضافت "مرسى" خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصرى بحضور المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة وممثلي وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن هناك ورش من العمل تهتم بالتوعية بأهم قضايا المرأة، لأن التنمية البشرية هي أهم شئ لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع عالمي يضمن للمصريين التغيير للأفضل.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة نظم ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن كل خطبة جمعة أو وعظ يوم الأحد هى مبادرة من مبادرات التنمية، ولذلك علينا توعية الناس أن الأديان تساعد على تطوير الإنسان وتهتم بالكائن الأضعف وهى المرأة والطفل، وتابعت، إن مبادرات الراهبات والواعظات التي قمنا بعملها في مصر 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.

وأكدت أن الرسالة من رجال الدين تكون أكثر تأثير وتلقي قبولا لدي الناس، مضيفة :"الاستثمار فى الفتيات هو أستمار من أجل مستقبل مشرق لمصر" مضيفة :"التوعية مهمة لكن التشريعات أهم" داعية الاهتمام بالتعليم والقوانين الخاصة بتغليظ زواج القاصرات متمنية أن لا لا يكون هناك تحايل على القوانين".

ودعت مجلس النواب أن يشمل برعايته القوانين التى تهتم بالطفل والأسرة".

بدوره قال النائب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي:"نشكر كل أجهزة الدولة التى تساهم فى مواجهة الزيادة السكانية وتعمل على ضبط هذه المشكلة"، مضيفا :" أزمة الزيادة السكانية تحتاج إلي ضبط لأنها أهم مشكلة تواجه الدولة وتعتبر الأخطر".

وأوضح أن هناك جهود بذلت من أجهزة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، كما أن القيادة السياسة توجه بشكل دائم مواجهة الزيادة السكانية لأنها من المشكلات الخطيرة، مشيرا إلى أن مواجهة الزيادة السكانية ليست مهمة وزارة وأحدة أو جهة وأحدة بل هي مهمة كل أجهزة ووزارات الدولة المصرية".