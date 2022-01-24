شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة بالنواب" توصى بإدراج تنفيذ الصرف الصحى بـ4 قرى بطما ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى (الحما- جزيرة طما-السكساكة- قاو غرب) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك رغم قيام الدولة بإدراج قرى مركز طما ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى قاربت على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بجميع قرى طما .

وانعقد الاجتماع بحضور محمد فريد مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، والدكتورة ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بسوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

واستعرض النائب مصطفي سالم طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن القرى الأربعة كانوا مدرجين للتنفيذ ضمن خطة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلا أن الوكالة اعتذرت عن الاستمرار فى تمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأربعة على الرغم من أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة قطاع كبير من المواطنين أبناء هذه القرى .

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة القابضة للمياه، كانت قد خاطبت الجهات المعنية لتوضيح موقف القرى الأربعة من مشروع الصرف الصحي، وأن الوكالة الأمريكية للتنمية اعتذرت عن التنفيذ، وأنه لابد من إدراج هذه القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى قاربت على الانتهاء خلال مرحلتها الأولى بطما، مما يجعل أمر تنفيذ المشروع أكثر صعوبة حال انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة بطما دون البت فى موقف القرى الأربعة.