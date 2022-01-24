شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تترجم.. «تايمز أوف إنديا»: «مطار الملك فهد» يتصدر أكبر مطارات العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يوفر مطار الدمام الدولي البنية التحتية المتطورة وأحدث التقنيات لتعزيز تجربة الركاب

تصدر مطار الملك فهد الدولي في الدمام قائمة المطارات الأكبر مساحة في العالم حسب تصنيف جديد لصحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، والتي أكدت أن مساحة المطار الشاسعة وخدماته المتنوعة تجعله واحدا من أكبر 8 مطارات عالميا.

وقالت الصحيفة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن المطار الذي يُعرف أيضا باسم مطار الدمام الدولي أو مطار الدمام، وهو أكبر مطار دولي في العالم، ويقع على بعد نحو 31 كيلومترا من المدينة، وتم بناؤه على مساحة 776 كيلومترا مربعا، ويضم 3 مبانٍ لاستقبال وسفر الركاب.

وذكرت: «مطار فهد الدولي تصدر قائمة الأكبر عالميا، حيث تعد المطارات الموجودة على هذه القائمة بمثابة منزل ثانٍ لكل مسافر، كونها البوابة الأكثر شيوعا إلى الوجهات الأخرى»، كما يوفر المطار البنية التحتية وأحدث التقنيات لتعزيز تجربة الركاب.

وبحسب الصحيفة تنتشر في العالم بعض المطارات الرائعة الأخرى، التي تشتهر بجمالها، لكونها كبيرة أو صغيرة، أو تشمل أحدث التقنيات، من بين أمور أخرى.

وفي المرتبة الثانية جاء مطار دنفر الدولي في دنفر، الذي يغطي مساحة 135.7 كيلومتر مربع. وبدأت عمليات المطار في عام 1995، وهو محور للعديد من شركات الطيران الدولية.

فيما جاء بالمرتبة الثالثة مطار فورت وورث الدولي في دالاس، الذي يمتد على مساحة 69.5 كيلومتر مربع، بدأ مطار دالاس / فورت وورث الدولي، وبدأت خدماته في عام 1974. ويعد المطار من بين محاور الطيران الرئيسية للخطوط الجوية الأمريكية مع 5 محطات و7 مدرجات تخدم الرحلات الدولية والمحلية.

ثم في المركز الرابع مطار واشنطن دالاس الدولي في واشنطن، الذي يعد أحد أهم المطارات في الولايات المتحدة، ويغطي مساحة ضخمة تبلغ 52.6 كيلومتر مربع. ويُعرف باسم مطار دالاس الدولي، وتم افتتاح المطار في عام 1962. وهو المركز الأول والرئيسي لشركة يونايتد إيرلاينز.

يليه مطار أورلاندو الدولي في أورلاندو، حيث تم بناؤه على مساحة 50.9 كيلومتر مربع، وهو بمثابة قاعدة تشغيل رئيسية للعديد من شركات الطيران الدولية، وبدأ عملياته التجارية في عام 1981، ويوجد به 4 مدرجات.

وفي المرتبة السادسة مطار بكين داشينغ الدولي في الصين، ويعتبر هذا المطار أيضا أعجوبة معمارية، حيث يمتد مطار بكين داشينغ على مساحة 47 كيلومترا مربعا، وهو أيضا أكبر مطار بمبنى واحد في العالم تم افتتاحه في عام 2019.

وفي المركز السابع يأتي مطار جورج بوش انتركونتننتال في هيوستن، الذي تم افتتاحه في عام 1969، ويمتد على مساحة 40.5 كيلومتر مربع. تم تسمية المطار في البداية باسم مطار هيوستن إنتركونتيننتال، ولكن تم تغيير الاسم لاحقا على اسم الرئيس جورج بوش.

وفي المرتبة الثامنة والأخيرة يأتي مطار شنغهاي بودونغ الدولي في شنغهاي، وتم بناء المطار الرائع على مساحة 39.1 كيلومتر مربع ويعمل كمركز طيران رئيسي لخطوط شنغهاي الجوية وخطوط طيران شرق الصين، ويضم المطار محطتين رئيسيتين للركاب ومحطة ثالثة في الخطة أيضا.