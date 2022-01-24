شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقرر وقف اختبار كورونا للمسافرين الملقحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة سوف تتوقف عن مطالبة المسافرين الملقحين الخضوع لاختبار كوفيد19- بعد وصول إنجلترا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي القواعد الجديدة عقب أن تم مؤخرا إلغاء متطلبات الاختبار ما قبل صعود الطائرة، وهو جزء من تخفيف عام لقيود كوفيد19- فيما تبدأ المملكة المتحدة، في التعامل مع الفيروس على أنه متوطن.

وقال جونسون لقنوات تلفزيونية، اليوم الإثنين، في مقابلة مجمعة "إذن نتيجة ما نفعله بشأن السفر، لإظهار أن هذا البلد مفتوح للتجارة ومفتوح أمام المسافرين، سوف ترون تغييرات حتى لا يعود من الضروري على الأشخاص الذين يصلون الخضوع للاختبارات في حال كانوا تلقوا التلقيح مرة واحدة أو مرتين".