تدمير 10 أوكار للإرهابيين في ديالى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القطعات الامنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي".

وأضافت، أن "القوات الامنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 رمانات يدوية وصاروخ قاذفة وقنبرة هاون و3 مخازن بندقية".

