انت الان تتابع خبر تدمير 10 أوكار للإرهابيين في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير 10 أوكار للإرهابيين في محافظة ديالى.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القطعات الامنية وخلال عملياتها في منطقة حاوي العظيم تمكنت من تدمير 10 أوكار للإرهابيين ونفقين وثلاثة مواضع رمي".
وأضافت، أن "القوات الامنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 رمانات يدوية وصاروخ قاذفة وقنبرة هاون و3 مخازن بندقية".
وأضافت، أن "القوات الامنية عثرت على 5 عبوات ناسفة و3 رمانات يدوية وصاروخ قاذفة وقنبرة هاون و3 مخازن بندقية".