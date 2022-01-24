ألمانيا.. مسلح يهاجم طلبة في قاعة محاضرات ويوقع مصابين

وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن ”منفّذا منفردا أصاب أشخاصا عدة في قاعة محاضرات بجروح“، موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم ”سلاحا طويلا“ وأنه قد قتل.

وأوضحت الشرطة على ”تويتر“ أن عناصرها انتشروا في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.

