شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت .. إخلاء سبيل 3 متهمين بقضية "تمويل حزب الله اللبناني" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم (16.5 ألف دولار)، ومنعهم من السفر.



وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن مصدر ”مطلع“، ”إن هناك 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية“، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المتهمين فيها 23 متهما، بين مواطنين ووافدين.