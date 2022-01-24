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الكويت .. إخلاء سبيل 3 متهمين بقضية "تمويل حزب الله اللبناني"

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية ”تمويل حزب الله اللبناني“، بكفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار لكل منهم (16.5 ألف دولار)، ومنعهم من السفر.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلا عن مصدر ”مطلع“، ”إن هناك 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية“، التي تم الكشف عن خيوطها الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المتهمين فيها 23 متهما، بين مواطنين ووافدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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