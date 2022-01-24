شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية التونسية: منفذ عملية الطعن داخل مترو يعاني مشكلات نفسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت وزارة الداخلية التونسية، يوم الإثنين، تفاصيل بشأن واقعة طعن ثلاثة أشخاص بسكين في مترو وسط العاصمة، مشيرة إلى أن المهاجم يعاني مشكلات نفسية.



ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤولة في الوزارة إن ”المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد إلى تونس منذ 2020 يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته“.

وأكدت المسؤولة أن ”أيّا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة“، مضيفة أن تحقيقات جارية ”لتحديد ظروف وطابع هذا العمل“ الذي وقع الأحد.