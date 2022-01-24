شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتهم الغرب بتصعيد التوترات بصورة "هيستيرية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة وحلفاءها، يوم الإثنين، بتصعيد التوترات بصورة ”هيستيرية“ عبر الإعلان عن خطط لتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وإجلاء أسر الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في أوكرانيا.



وقال بيسكوف إن ”احتمالات اندلاع صراع عسكري، يشعل شرارته الجانب الأوكراني في شرق أوكرانيا، أكبر من أي وقت مضى“.

وأضاف أن ”كييف نشرت قوات بأعداد كبيرة قرب حدود المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا“، وهي خطوة وصفها بأنها ”مؤشر على أن أوكرانيا تستعد لمهاجمتهم“، ونفت أوكرانيا ذلك مرارا.