مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في جامعة ألمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، عن إصابة عدة أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.



وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن ”منفّذا منفردا أصاب أشخاصا عدة في قاعة محاضرات بجروح“، موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم ”سلاحا طويلا“ وأنه قد قتل.

وأوضحت الشرطة على ”تويتر“ أن عناصرها انتشروا في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.