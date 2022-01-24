تبون يغادر الجزائر متوجها إلى مصر في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بلاده، يوم الإثنين، متوجها إلى مصر، في زيارة تستمر يومين؛ لبحث العلاقات الثنائية وجدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر.



وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن تبون غادر الجزائر متوجها إلى مصر ”في زيارة عمل وأخوة تدوم يومين“.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى القاهرة، وبعد يومين من لقاء لعمامرة بوفد ضم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في الجزائر؛ لبحث ملف القمة العربية التي من المنتظر أن تستضيفها الجزائر.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد زار مصر كمبعوث خاص للرئيس الجزائري، الإثنين الماضي، وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس تبون، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

وقال البيان إن الرئيس المصري أعرب خلال اللقاء عن تطلع بلاده لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واتفق لعمامرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على ”أهمية الرفع من وتيرة التنسيق بين وفدي البلدين داخل الاتحاد الأفريقي لدعم الحلول السلمية للأزمات، وفق مقاربة تكرس مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل القارة وتجنب منطق الإملاءات الخارجية التي تنتهك سيادة الدول وتعقد التحديات المطروحة“.

وأضاف البيان أن الجانبين ”أكدا استعدادهما للعمل سويا لتحقيق نجاح القمة العربية بالجزائر، وتباحثا حول آخر تطورات الأزمة الليبية وآفاق تفعيل الحل السياسي لإنهاء التدخلات الخارجية في هذا البلد الشقيق“.

ويعتبر مراقبون أنّ زيارة تبون إلى مصر ”تأتي في مرحلة دقيقة ومهمة تحتاج فيها الجزائر إلى التنسيق مع القوى الفاعلة داخل جامعة الدول العربية، وفي مقدمتها مصر؛ لإنجاح القمة العربية المرتقبة (لم يحدد موعدها بعد)، والاتفاق على جدول الأعمال والمخرجات الممكنة للقمة“.