شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بمنح المقبلين على الزواج جلسات عن تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد جـزر، رئيس اللجنة المشتركة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم، جاء هذا الاجتماع لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والدكتور هانى سمير المدير التنفيذى لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وقال القمص بيشوى، إن الكنيسة مؤسسة وطنية وتلتزم بما فيه صالح الوطن، وأن تموت تاركا ولداً صالحاً نافعاً خيرا من أن تموت تاركاً ألف ولد غير نافعين وعالة على غيرهم.

وأضاف القمص بيشوى فى كلمته أمام اجتماع لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، أن الكنيسة لا تمنع تنظيم الأسرة ونهتم بجودة النسل عن عدده.

من جانبه قال النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، أننا سعداء بضيافة ممثلى الكنيسة ومعرفة الرأى الدينى الذى يهم شركاء الوطن.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أننا متفقون على مبدأ الاهتمام بالكيف وليس الكم فقط، ولا بد من إعطاء جلسات للمقبلين على الزواج لتوعيتهم بذلك.

وكشف الدكتور محمد جزر، أن اللجنة عقدت أكثر من 17 اجتماعا واستطلعنا كافة الآراء، وستستضيف اللجنة غدا وزيرة التضامن الاجتماعى، لوضع الملاحظات الأخيرة للدراسة والتى ستضع تصورا شاملاً وقابل للتطبيق للمشكلة السكانية فى مصر.