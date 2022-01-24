مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداءات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية بالسعودية والإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

شجبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستنكرت بشدة، الاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها مليشيا الحوثي استهداف مواقع ومنشآت مدنية في السعودية والإمارات، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ووصفت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان اليوم الإثنين، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - الاعتداءات، بالعدوان الإرهابي الجبان والآثم، والذي يستهدف بصورة متعمدة حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية، ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والسلم والأمن الإقليمي.

وأضافت أن تلك الاعتداءات تعكس النهج العدواني المستمر لهذه المليشيا وأهدافها الرامية إلى تهديد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية والإقليم، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، ورفضها لجميع المساعي والمبادرات الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

وتابعت قائلة،:"وإن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم وقوة هذه الإعتداءات الإرهابية، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتها المطلقة لهما في كافة الإجراءات التي تتخذانها للدفاع عن أمنهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما، والحفاظ على سلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما".

وأشادت في الوقت نفسه بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوية السعودية والإماراتية، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي لكافة الاعتداءات.