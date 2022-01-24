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أوكرانيا: خطوة واشنطن سحب عائلات دبلوماسييها سابقة لآوانها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (أ ش أ):

أكدت الخارجية الأوكرانية أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف "سابق لآوانه" في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو - في بيان أوردته وكالة أنباء أوكرانيا برس الأوكرانية، اليوم الاثنين - :"نعتبر أن خطوة من هذا النوع من الجانب الأمريكي سابقة لآوانها وتعكس حذًرا مبالغا فيه".

وتزامن ذلك أيضا مع إعلان بريطانيا أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على "التهديد الروسي المتصاعد" في اجتياح كييف.

وكانت الولايات المتحدة أمرت عائالت دبلوماسّييها في كييف بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمّر بعمل عسكري روسي"، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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